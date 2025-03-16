На Соединенные Штаты Америки обрушились разрушительные торнадо и штормы. От стихии страдают сразу несколько штатов.
Как сообщает NBC News, непогода бушевала в штатах Миссури, Арканзас, Техас и Оклахома. Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки пострадали. Большое количество зданий превратились в руины.
Выведены из строя системы электроснабжения. Без электричества находятся сотни тысяч потребителей. В дополнение – вспыхнуло более 100 лесных пожаров.
Почти 10 миллионов человек находятся под угрозой из-за вероятности возникновения торнадо, в том числе в Миссисипи, Алабаме и Теннесси. Для еще 83 миллионов человек, особенно в центральной части страны, объявлена угроза из-за штормовых ветров.
Власти Арканзаса, который также пострадал от торнадо, заявляют, что на восстановление могут уйти месяцы.
В сети публикуют фото и видео последствий стихии:
Другие стихийные бедствия в мире
В феврале популярный среди туристов греческий Санторини сотрясали тысячи землетрясений. Из-за опасности туристы и местные жители были вынуждены покинуть остров.
В то же время США не так давно страдали от разрушительных лесных пожаров. К масштабным очагам огня добавились и огненные торнадо. Они усиливали пожары, засасывая воздух, и приводили к еще большим разрушениям.