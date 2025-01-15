Огненные торнадо усиливают пожары, засасывая воздух, и приводят к масштабным разрушениям.

На фоне масштабных пожаров, с которыми столкнулись жители Калифорнии (США), люди могут столкнуться с огненными торнадо - редким, но крайне опасным явлением.

Как пишет The Associated Press, Национальная метеорологическая служба США предупредила, что сочетание сильного ветра и экстремальной засухи создает "особо опасную ситуацию", при которой любое новое возгорание может стремительно разрастись. При этом метеоролог Тодд Холл утверждает, что при таких экстремальных условиях значительно возрастает шанс возникновения огненного торнадо.

Отмечается, что люди называют огненные торнадо также "огненными вихрями" и "огненными дьяволами". При этом некоторые специалисты считают, что вихри возникает исключительно из-за чрезмерного тепла, тогда как торнадо связаны с облаками, создаваемыми самим пожаром.

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Словарь Национальной координационной группы по лесным пожарам определяет огненный вихрь как "восходящую колонну горячего воздуха и газов, которая вращается, поднимает дым, мусор и пламя". Как пояснила профессор метеорологии Лейла Карваль, большие вихри могут достигать интенсивности небольшого торнадо. При этом лесные пожары с турбулентными дымовыми шлейфами провоцируют облака, которые порождают молнии или вихри из пепла, дыма и пламени.

"Возникновение вихря обусловлено сильным ветровым сдвигом и локализованной зоной низкого давления, вызванной жаром", - отметила Карвалью.

По ее словам, огненные торнадо усиливают пожары, засасывая воздух, и приводят к масштабным разрушениям.

Например, в 2018 году огненный торнадо размером с три футбольных поля стал причиной гибели спасателя во время крупного пожара вблизи города Реддинг - в 400 км от Сан-Франциско. Тогда ученые описали явление как облако с ледяной вершиной, поднявшееся на высоту 11 км. При этом скорость ветра достигла 230 км/ч.

По словам Джеймса Урбана, профессора инженерной защиты от пожаров в Политехническом институте Вустера, огненный торнадо способен переносить горящий уголь на огромные расстояния. И, что особенно опасно, он может внезапно изменить направление пожара.

Как отмечают специалисты, формирование торнадо зависит от взаимодействия ветра, дымового столба и рельефа местности. Например, определенные формы ландшафта могут ограничить поток воздуха, создавая спиральное движение.

Что известно об этом масштабном пожаре в Калифорнии

Ранее УНИАН писал, что по американскому штату Калифорния быстро распространился лесной пожар, вызванный сильным ветром. Стихия уничтожила десятки домов и заставила тысячи людей эвакуироваться.

Отмечается, что площадь пожара в округе Вентура всего за пять часов выросла с около километра квадратного до более 42 квадратных километров. Из-за масштабных пожаров погибли люди, животные, сгорело очень много домов, принадлежавших, в том числе известным американцам.

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