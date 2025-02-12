По прогнозам, землетрясения на Санторини могут продолжатся езе несколько месяцев.

На греческом острове Санторини продолжаются множественные землетрясения. Только с 1 по 10 февраля тут зафиксировали более 12 800 подземных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 5,3. Об этом пишет The Watchers.

По информации издания, Греческий Красный Крест направил спасательные команды, социальных работников и психологов для оказания помощи жителям пострадавшего региона. Первостепенное внимание они уделят психологической поддержке пожилых людей, хронически больных и детей, которые испытывают стресс от продолжающихся землетрясений.

Греческий сейсмолог Акис Целентис прогнозирует, что текущая сейсмическая активность может сохраняться в течение нескольких месяцев. Подобная ситуация была на Крите. Там землетрясению магнитудой 6,0 предшествовало целых четыре месяца сейсмической активности.

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Ученые предполагают, что землетрясения могут быть связаны с подводным вулканом Колумбус, который расположен в 6,5 км от Санторини. В 1650 году извержение Колумбоса вызвало разрушения и гибель людей из-за пирокластических потоков, цунами и выбросов газа.

Как сообщается, подземные толчки спровоцировали многочисленные оползни на Санторини.

Профессор Шенол Хакан Кутоглу из Турции предупредил, что землетрясение магнитудой 8 в Эгейском море может вызвать волны цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль побережья Турции. В связи с этим турецкие власти установили мобильные сирены в Измире, Айдыне и Мугле, чтобы предупредить жителей о возможных цунами. Также в стране активировали систему оповещения по SMS.

Землетрясения на Санторини - что известно

На острове участились землетрясения. Из-за потенциальной угрозы тысячи туристов и местных жителей покинули Санторини. Школы закрыты не только на Санторини, но и на близлежащих островах.

Сейсмологи считают, что интенсивная сейсмическая активность может ослабнуть через несколько недель.

Подземные толчки в Эгейском море могут спровоцировать цунами не только в Турции, но и в Израиле. Экстренным службам в этой стране поручили подготовиться к потенциальной волне.

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