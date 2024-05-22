Свирепый ветер даже повалил несколько больших ветряных турбин.

Мощный торнадо превратил один из городков в США в руины. Жертвами непогоды стали несколько человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, стихия бушевала в штате Айова, в небольшом городке под названием Гринфилд. Несколько человек погибли и еще более 10 получили ранения.

Дома в городе разрушены, повсюду разбросаны обломки. Ветер был настолько свирепым, что даже повалил несколько больших ветряных турбин.

"Этот торнадо разрушил значительную часть города. Мы можем подтвердить, что в результате этого торнадо погибло несколько человек", - заявил местный полицейский.

Местная больница также пострадала от торнадо, из-за чего раненых пришлось доставлять в соседние города.

Губернатор Айовы объявил "чрезвычайную ситуацию стихийного бедствия".

Торнадо в США

В начале мая целый рой торнадо обрушился на американские штаты Оклахома и Миссури. Тогда за одну ночь зафиксировали минимум 17 торнадо. В результате ненастья около 40 домов были повреждены или разрушены, а в одном из городов произошла утечка природного газа. Сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.

А в конце апреля Оклахома также оказалась под ударом стихии. Тогда в штате зарегистрировали 38 смерчей, жертвами которых четыре человека, в том числе и 4-месячный малыш.

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