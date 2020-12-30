В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине ударят морозы до -15°
Украинцев порадует зимняя погода уже в следующем году.
После потепления на Новый год и в первых числах января 2021 года в Украину на Рождество придет похолодание.
Об этом ТСН.ua сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы
Так, по его прогнозам похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.
"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-14° мороза", — поделился прогнозом Билык.
Погода на зиму в Украине
Зима 2020-2021 будет достаточно теплой, с частыми оттепелями и с температурным режимом выше нормы, что уже наблюдалось в декабре.
По мнению директора Гидрометцентра Николая Кульбиды, морозы в этом сезоне возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.
"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4°. Похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие", — отметил Кульбида.
В Укргидрометцентре также спрогнозировали, что январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается на уровне 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма — до 122 мм.
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