В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине ударят морозы до -15°

11:18, 30 декабря 2020
209
Прослушать
Остановить

Украинцев порадует зимняя погода уже в следующем году.

На Рождество ударят морозы / Фото ua.depositphotos.com
На Рождество ударят морозы / Фото ua.depositphotos.com

После потепления на Новый год и в первых числах января 2021 года в Украину на Рождество придет похолодание.

Об этом ТСН.ua сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы

Так, по его прогнозам похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-14° мороза", — поделился прогнозом Билык.

Погода на зиму в Украине

Зима 2020-2021 будет достаточно теплой, с частыми оттепелями и с температурным режимом выше нормы, что уже наблюдалось в декабре.

По мнению директора Гидрометцентра Николая Кульбиды, морозы в этом сезоне возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.

"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4°. Похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие", — отметил Кульбида.

В Укргидрометцентре также спрогнозировали, что январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается на уровне 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма — до 122 мм.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимаморозыпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львовезима в Украинеморозы в Украинемороз в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
60 %
766 мм
6.6 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять