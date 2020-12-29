Синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой в Украине
По его мнению, морозы в этом сезоне возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.
Зима 2020-2021 будет достаточно теплой, с частыми оттепелями и с температурным режимом выше нормы, что цуже наблюдалось в декабре.
Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год в УкраинеСвоим прогнозом в "Сніданку з 1+1" поделился директор Гидрометцентра Николай Кульбида. По его мнению, морозы в этом сезоне возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.
"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4°. Похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие", — отметил Кульбида.
В Укргидрометцентре также спрогнозировали, что январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается на уровне 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма — до 122 мм.
В комментарии ТСН начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык отметил, что после потепления на Новый год, на Рождество в Украину придет похолодание с ночными морозами до минус 10-15°. "На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-14° мороза", — сказал Билык.
По прогнозам народных синоптиков, февраль может быть самым холодным и богатым на снег за всю зиму месяцем. Так, в начале февраля столбики термометров будут опускаться до минус 10-14°. После 10 февраля температура воздуха будет держаться на уровне 0º. Месяц также обещает быть богатым на осадки.
Однако, в Укргидрометцентре сообщили, что точный прогноз на февраль пока делать рано, а периодическое вторжение холодного воздуха характерно для каждой украинской зимы.
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