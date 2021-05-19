На Украине надвигается непогода / фото ua.depositphotos.com
В ближайшее время почти всю территорию Украины накроет непогода.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в ближайшие три часа по Украине, кроме западных областей, в Киеве и Киевской области с удержанием до конца суток - грозы.
Предупреждение о сильных порывах ветра
Сегодня, 19 мая, на Украину налетит сильный ветер.
Так, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram