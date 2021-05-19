Непогода накроет страну уже в ближайшее время.

В ближайшее время почти всю территорию Украины накроет непогода.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ближайшие три часа по Украине, кроме западных областей, в Киеве и Киевской области с удержанием до конца суток - грозы.

Предупреждение о сильных порывах ветра

Сегодня, 19 мая, на Украину налетит сильный ветер.

Так, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

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Автор: Елена Пилипчак