В Киеве утром ожидается сильный туман.

Сегодня, 19 мая, на Украину налетит сильный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

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В Киеве утром - туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая: данные погоды УНИАН

В среду, 19 мая, Украину продолжат заливать дожди. В стране похолодает на несколько градусов: температура в центре опустится до +18°, а на западе упадет до +14°.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +18°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +6°, днем +17°.

В Одессе - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +13°, днем +21°.

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Автор: Елена Пилипчак