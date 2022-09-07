На завтра в большинстве областей Украины объявили I уровень опасности.

На четверг, 8 сентября, во многих областях Украины объявили I уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, ночью ожидаются заморозки на почве.

"Ночью 8 сентября в северной части, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°", - говорится в предупреждении.

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В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине будет достаточно прохладная погода, однако в отдельные дни местами столбики термометров все же покажут более менее комфортные +21...+26 градусов. Под конец недели налетят дожди, на выходных накроют всю страну.

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