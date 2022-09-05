В середине недели в Украине местами температура повысится до +21°...+26°.

В ближайшую неделю в Украине по-прежнему будет довольно прохладная погода, однако в отдельные дни местами столбики термометров все же покажут более менее комфортные +21...+26 градусов. Под конец недели нагрянут дожди, которые на выходных накроют всю страну.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с преимущественно пасмурно и облачной погоды, лишь местами на западе и востоке будет солнечно. Температура по всей стране будет в пределах +17°...+20°, на юге местами - до +21°, а в Сумской области столбики термометров не поднимутся выше +16°.

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В Житомирской, Винницкой, Полтавской и Запорожской областях ожидаются дожди.

Во вторник, 6 сентября, в Украине еще сильнее похолодает. В большинстве областей будет от +15° до +18°, лишь на юге температура будет подниматься до +19°...+21°. Без осадков.

В среду, 7 сентября, на западе Украины будет ясно и безоблачно, воздух прогреется до +18°...+20°, а на Закарпатье будет до +24°. На севере ожидается +15°...+18°. На востоке - прохладнее всего, лишь +16°. В центральных областях воздух прогреется до +17°...+19°, а на юге - до +21°. Без осадков.

В середине недели, 8 сентября, в Украине ожидается потепление. По всей стране столбики термометров поднимутся на несколько градусов. На западе воздух прогреется до +21°...+23°, местами пройдут небольшие дожди. На Закарпатье - теплее всего, +26°. На севере Украины будет +17°...+21°, в центральных областях ожидается от +20° до +22°, на востоке столбики термометров будут в районе +19°...+20°, а на юге температура достигнет +21°...+23°.

Перед выходными количество осадков в стране увеличится. В пятницу, 9 сентября, дожди, местами - сильные, накроют большинство областей, кроме юго-востока.

Холоднее всего в этот день будет на севере, всего +16°...+20°. На западе столбики термометров покажут +18°...+23°, в центральных областях разброс температур ожидается в пределах +17°...+25°, на востоке - до +22°, а на юге воздух прогреется до +21°...+24°.

На выходных дожди в Украине продолжатся и уже накроют всю страну. Температура вновь начнет снижаться. К концу недели +23°...+25° будет лишь на юге страны, чуть прохладнее - на востоке, +18°...+21°, а на севере температура днем упадет до +12°...+16°.

Народный календарь на неделю

5 сентября - Луппа, мученика. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября - Варфоломея и Тита. В эти дни начинают косить овес, заканчивают сбор груш, приступают к сбору рябины, обильно поливают садовую землянику.

8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме.

9 сентября - преподобного Пимена. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

11 сентября - Иоанна Крестителя. Гремит гром - на долгую и теплую весну.

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