Температура поднимется на пару градусов, в некоторых областях ожидаются небольшие дожди.

В четверг, 8 сентября, практически по всей Украине станет немного теплее. Температура поднимется на градус-два. Например, на западе температура повысится до +19°...+23°, а на Закарпатье воздух прогреется до +26°. Самая холодная погода ожидается в Сумской и Черниговской областях, где столбики термомтеров покажут всего +16°. Также в Черниговской, Черкасской и Одесской областях пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.

В Тернополе 8 сентября ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +9°...+23°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.

В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.

В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +10°...+20°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +18°.

Народные приметы на 8 сентября

Видео дня

8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. Хороший урожай рябины - к морозу.

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