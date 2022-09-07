В четверг, 8 сентября, практически по всей Украине станет немного теплее. Температура поднимется на градус-два. Например, на западе температура повысится до +19°...+23°, а на Закарпатье воздух прогреется до +26°. Самая холодная погода ожидается в Сумской и Черниговской областях, где столбики термомтеров покажут всего +16°. Также в Черниговской, Черкасской и Одесской областях пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +21°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.
- В Тернополе 8 сентября ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+26°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +9°...+23°, практически безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.
- В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.
- В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +10°...+20°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +18°.
Народные приметы на 8 сентября
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8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. Хороший урожай рябины - к морозу.