Наталья Диденко рассказала, где погода завтра будет прохладнее, чем обычно.

Во вторник, 19 декабря, в Украине будет тепло, а в Закарпатской области будет необычно прохладнее. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

"Ожидается также теплая погода с температурой воздуха +2...+8 градусов, прохладнее будет на востоке и - что необычно - на Закарпатье, где-то в пределах от 1 мороза до 3 градусов тепла", - говорит синоптик.

По ее данным, дожди завтра пройдут по местам на западе, севере, Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

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Ветер будет западного, юго-западного направления. "Веселый, порывистый, на западе и севере возможны более сильные порывы до 15-18 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 19 декабря местами пройдут небольшие осадки. Также в столице, по данным Натальи Диденко, ожидается порывистый юго-западный ветер. В течение дня будет тепло, до +4...+6 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Текущая неделя в Украине будет теплой. По данным Погода УНИАН, температура в течение ближайших дней будет несущественно колебаться. Только в конце недели ожидается некоторое похолодание, однако днем морозов все равно не будет - только ночью в нескольких областях температура будет снижаться до -1°...-2°. Также в течение недели в Украине будет периодически дождливо, местами осадки будут с мокрым снегом.

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