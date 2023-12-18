Прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 декабря.

Ближайшая неделя в Украине будет очень теплой. В отдельных областях температура будет подниматься до практически весенних +10°...+11°. Лишь к концу недели ожидается некоторое снижение температуры, однако днем морозов все равно не будет, лишь ночью местами до -1°...-2°. Периодически ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с потепления. 18 декабря температура повысится практически по всей стране, лишь на востоке будет +3°...+4°. На остальной же территории воздух прогреется до +5°...+8°, а на Прикарпатье и местами на юге столбики термометров подскочат до +10°...+11°. Местами на севере, в центре и на юге ожидаются дожди.

Во вторник, 19 декабря, температура в Украине незначительно снизится: по всей стране будет от +3° до +8°. В большинстве областей будет небольшая облачность, на севере покапают небольшие дожди.

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В среду, 20 декабря, в Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью, лишь местами на северо-западе ожидаются дожди. Температура ожидается в пределах +4°...+8°, на юге снова столбики термометров покажут +10°...+11°.

В середине недели, 21 декабря, солнца в Украине станет меньше - ожидается облачная погода с прояснениями. Температура +2°...+7°, местами на юге будет +6°...+11°.

Перед выходными, 22 декабря, существенных изменений температуры не будет, однако придут осадки. Практически по всей стране ожидаются дожди, а на севере - с мокрым снегом.

На выходных в Украине похолодает. К концу недели нас ждет пасмурная погода. Местами будет мокрый снег и снег. Температура снизится до 0°...+4°, лишь на Закарпатье и местами на юге будет +5°...+6°.

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