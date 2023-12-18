Осадков в Украине станет меньше.

В понедельник, 18 декабря, осадков в Украине станет еньше, а температура повысится на пару градусов практически по всей стране. При этом сохранится преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +5°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 декабря ночью будет +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет +4°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +5° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 18 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом.

Приметы погоды 18 декабря

Если дым столбом - к морозу, к ведру, дым волоком - к ненастью, если ветра нет, а дым стелится по земле, то жди снега.

Вас также могут заинтересовать новости: