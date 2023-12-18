Сегодня в ряде областей пройдут небольшие дожди / фото pixabay.com

В понедельник, 18 декабря, осадков в Украине станет еньше, а температура повысится на пару градусов практически по всей стране. При этом сохранится преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +5°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 18 декабря ночью будет +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня будет +4°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +5° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+5°, небольшой дождь.
  • В Одессе 18 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом.
18 декабря в Украине станет теплее / фото УНИАН

Приметы погоды 18 декабря

Если дым столбом - к морозу, к ведру, дым волоком - к ненастью, если ветра нет, а дым стелится по земле, то жди снега.

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