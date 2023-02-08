Повышение температуры в Украине ожидается не раньше выходных, говорит синоптик.

В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а повышение температура ожидается не раньше выходных. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного подняться вверх. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля", - сказала синоптик.

Сегодня, по ее данным, над Украиной будет господствовать антициклон Elisabeth, благодаря которому ожидается солнечная погода. Только в Крыму может быть облачно.

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"Ветер сильный, штормовой - на востоке и юге Украины", - предупредила синоптик.

Температура сегодня днем составит -1...-7 градусов.

В столице сегодня, по данным Натальи Диденко, столбики термометров будут показывать -2...-5 градусов.

Также синоптик предупреждает киевлян о высоком атмосферном давлении и гололедице на дорогах.

"Ослабление морозов в Киеве также предполагается ориентировочно с 11-12 февраля", - резюмировала она.

В Украину идут морозы до -22°: что известно

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе погода в Украине будет по-зимнему холодной и с периодическими осадками.

Синпотик прогнозирует, что температура воздуха в Украине будет на 1-4 градуса ниже нормы, а холоднее всего будет на западе страны. В частности, по его данным, 9 февраля в Карпатах и на Прикарпатье ночью ударит мороз до -22...-17 °С, днем -9...-4 °С.

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