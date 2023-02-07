На этой неделе погоды в Украине будет по-зимнему холодной и с периодическими осадками.

В Украине на этой неделе установится зимний характер погоды с небольшими, местами умеренными осадками в виде снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, температура воздуха будет на 1-4 радуси ниже нормы, а наиболее заметное снижение температуры ощутят на себе жители западной Украины.

Погода 8 февраля

Завтра по прогнозу синоптика, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью в западных областях и Крыму будет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит -11. ..-6 °С, в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16...-12 °С. Днем -7. ..-2 °С.

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Погода 9 февраля

В четверг в Украине будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -13...-8 °С, днем -6...-1 °С. В Карпатах и на Прикарпатье ночью ударит мороз до -22...-17 °С, днем -9...-4 °С.

Погода 10 февраля

Перед выходными,по прогнозу синоптика, осадков в Украине не предвидится. Температура воздуха ночью составит -14...-9 °С, в Карпатах и на Прикарпатье температура будет опускаться до -20...-15 °С. Днем воздух прогреется до -5. ..0 °С.

Погода на выходные

"11-12 февраля на фоне снижения атмосферного давления и активизации циклонической деятельности, в большинстве областей пройдет снег, мокрый снег. В западной части страны умеренные, местами значительные снегопады", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

По его данным, на выходных ожидается гололедица. Ночная температура воздуха повысится на 3-5 градусов, а дневная сохранится в пределах -4...+1 °с.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидаются сильные морозы и периодически будет идти снег. Местами температура по ночам будет опускаться до -15°...-20°. Днем будет теплее, до -6°.

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