В среду, 8 февраля, погода в Киеве будет солнечной, но морозной. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура ночью и утром в столице будет около -7°, днем столбики термометров максимально покажут -3°, а вечером вновь похолодает до -6...-7 градусов. Практически весь день в Киеве будет ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет с севера, а его скорость составит 1,4 - 1,9 м/с. Атмосферное давление повышенное, 767-769 миллиметров ртутного столба.
Погода 8 февраля
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -14°, днем -4°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.
В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -8°, днем -3°.
В Тернополе 8 февраля ночью будет -11°, днем -4°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -4°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -4°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем +1°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - практически безоблачно, снег, ночью -11°, днем 5°.
В Виннице завтра будет -8°...-1°, ясно и безоблачно.
В Житомире в среду будет ночью -9° днем -4°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -7°, днем -3°.
В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -4°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.
В Одессе 8 февраля - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем 0°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -8°, днем -3°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-5°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, -7°...-6°, снег.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.