В среду, 8 февраля, осадков в Украине не ожидается. Лишь в Крыму еще будет снежить. На большей же территории страны ожидается ясная и безоблачная погода. Ночные морозы окрепнут до -10°...-15°. Холоднее всего будет на западе страны. А днем воздух прогреется до более комфортных -6°...0°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -3°.
- Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -14°, днем -4°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.
- В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -8°, днем -3°.
- В Тернополе 8 февраля ночью будет -11°, днем -4°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -4°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -4°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, снег, ночью -11°, днем 5°.
- В Виннице завтра будет -8°...-1°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в среду будет ночью -9° днем -4°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -7°, днем -3°.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -4°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.
- В Одессе 8 февраля - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем 0°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -8°, днем -3°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-5°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, -7°...-6°, снег.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.
Народный прогноз на 8 февраля
8 февраля - в этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.