Ночью температура в Украине будет опускаться до -10...-15 градусов.

В среду, 8 февраля, осадков в Украине не ожидается. Лишь в Крыму еще будет снежить. На большей же территории страны ожидается ясная и безоблачная погода. Ночные морозы окрепнут до -10°...-15°. Холоднее всего будет на западе страны. А днем воздух прогреется до более комфортных -6°...0°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -3°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -14°, днем -4°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.

В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -8°, днем -3°.

В Тернополе 8 февраля ночью будет -11°, днем -4°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, снег, ночью -11°, днем 5°.

В Виннице завтра будет -8°...-1°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью -9° днем -4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -7°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -4°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 8 февраля - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем 0°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -3°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-5°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, -7°...-6°, снег.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.

8 февраля - в этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

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