Ночи уже будут свежее, а вот днем воздух будет прогреваться до комфортных значений.

Сегодня, 20 сентября, а также на выходных в Украине ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"20-го сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +23...+26 градусов", - спрогнозировала она.

Несколько свежее, по словам Натальи Диденко, ожидается воздух на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, днем +19...+22 градуса.

Видео дня

Синоптик отметила, что ночи уже становятся явно свежее, а в Карпатах может быть "ноль" и даже небольшой "минус". Ветер будет северо-восточный, умеренный.

В Киеве 20-го сентября будет царить сухая ясная погода с температурой воздуха ночью около +10 градусов, а днем ожидаются комфортные +23 градуса.

"Суббота с воскресеньем - где-то с такой же синоптической ситуацией", - резюмировала Наталка Диденко.

Температура в Карпатах упала до "нуля"

Напомним, вчера утром на высокогорье Карпат уже зафиксировали "ноль". В частности такая температура была на горе Поп Иван Черногорский.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег. Сетью распространилось соответствующее видео из Ивано-франковской области, а данные с вебкамер показали, что снег ночью был также на вершинах Захар Беркут и Тростян на Львовщине.

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