Первый снег в горах был зафиксирован на Ивано-Франковщине и Львовщине.

В Карпатах выпал первый снег. Соответствующие видео публикуют местные СМИ.

Сейчас снега еще не очень много, однако для сентября такое явление является довольно странным.

По информации местных пабликов, первый снег был зафиксирован в Ивано-Франковской области.

В частности на горе Захар Беркут, что во Львовской области, также уже лежит немало снега, об этом свидетельствуют вебкамеры с вершины. В свою очередь на вершине Тростян, что на Львовщине, тоже идет снег.

В то же время в Укргидрометцентре сообщали, что 18 сентября на высокогорье Карпат температура воздуха составит +13...+18 °C, однако снег синоптики не предсказывали.

Также заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в интервью 24 каналу рассказала, что в ближайшее время в Украине не ожидается заморозков и снега.

"В ближайшее время такие явления не ожидаются. Хотя, вероятно, до конца месяца они могут быть на высокогорье Карпат", - добавила она.

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Как писал УНИАН, в Киеве было зафиксировано значительное загрязнение воздуха. В частности, по состоянию на 17 сентября в столице среднесуточное содержание диоксида азота превышает предельно допустимые концентрации, что может негативно влиять на самочувствие людей.

Также сообщалось, что 18 сентября Украину накроют дожди и похолодание. Сухая погода будет только на востоке и севере страны. Также температура воздуха по всей стране составит от +19° до +26°.

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