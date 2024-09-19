На высокогорье сегодня облачно и идет дождь.

Сегодня в Карпатах температура упала до нуля градусов. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, дождь. Ветер северный, северо-восточный, 15-17 м/с, температура воздуха 0°С", - сообщили спасатели.

Они опубликовали фото с вершины. Высокогорье действительно выглядит холодным и туманным. Видимость очень ограничена из-за облачности, которая полностью заслоняет горизонт, а отсутствие солнечного света и серая гамма цветов создают ощущение сырости и прохлады.

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Погода в Украине - прогноз на осень 2024

Этой осенью в Украине средняя температура будет превышать норму на 2-3 градуса. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она подчеркнула, что в стране еще продолжается метеорологическое лето, а солнечная погода продержится до 25 сентября.

В ноябре, по ее данным, температурные показатели приблизятся к обычным для этого периода, но вероятно все еще будут немного выше нормы.

По ее словам, в сентябре, как и летом, наблюдается недостаток осадков, однако в октябре и ноябре ситуация должна стабилизироваться.

Также она добавила, что зимой возможны холодные периоды и морозы, но преимущественно ожидается мягкая и теплая погода.

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