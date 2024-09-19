Практически по всей стране ожидается ясная и безоблачная погода.

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается спокойная, теплая и солнечная погода. Практически по всей стране будет ясно и безоблачно. Осадки окончательно покинут территорию нашей страны и, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни не вернутся - в Украине начинается период сухой погоды, который продлится до 25 сентября. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.

В Тернополе 20 сентября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +7°...+23°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 20 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+22°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.

Приметы погоды 20 сентября

Если ветер подул с востока, то будет гроза. Если журавли летят высоко, то осень будет мокрой и холодной.

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