Пятница по всей Украине будет сухой и теплой / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается спокойная, теплая и солнечная погода. Практически по всей стране будет ясно и безоблачно. Осадки окончательно покинут территорию нашей страны и, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни не вернутся - в Украине начинается период сухой погоды, который продлится до 25 сентября. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +21°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
  • В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.
  • В Тернополе 20 сентября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +21°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +7°...+23°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Одессе 20 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+22°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.
20 сентября дожди покинут территории Украины, будет солнечно / фото УНИАН

Приметы погоды 20 сентября

Если ветер подул с востока, то будет гроза. Если журавли летят высоко, то осень будет мокрой и холодной.

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