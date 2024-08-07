Новая волна жары в Украине будет непродолжительной.

В Украине вскоре ожидается новая волна жары, но продлится она недолго. об этом в комментарии Украинскому радио рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Сильная жара, по ориентировочным прогнозам, сдвигается уже на 15-16-е число. И пока что эта высокая температура воздуха остается. Причем интересно, что в этот раз Восток тоже будет жарким, но основной пик этой жары, по этим прогнозам, - Центр, Север и Запад. Юг всегда, конечно, горячий. Поэтому пока я держу "руку на синоптическом пульсе" и считаю, что лучше пусть мой прогноз с треском пролетит, но надо, чтобы мы все же подготовились, кто как может, к возвращению сильной жары", - сообщила эксперт по погоде.

Она добавила, что жара в Украине надолго не задержится. "Но понимаете, когда сильная жара, то даже 3-4 дня - это тоже немало", - говорит синоптик.

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Ожидается, что жара задержится в южной части Украины.

"Но независимо от того, будут отключения или нет, я все же еще раз хочу предупредить, что 15-16 августа в большинстве областей Украины, по предварительным прогнозам, может быть восстановление сильной жары", - акцентировала Наталка Диденко.

По ее словам, речь идет о той же температуре, которую мы пережили недавно. Однако синоптик поспешила успокоить украинцев:

"Август все-таки берет свое. И даже если будет такая высокая температура воздуха, то я думаю, что и асфальт, и земля будут успевать немного освежиться. Поэтому здесь уже природа идет навстречу", - резюмировала Наталья Диденко.

Сильная жара в Украине начнется необычно - что известно

Ранее Наталья Диденко сообщала, что жара в Украине на этот раз начнется необычно - с западных областей Украины. А уже потом распространится на центр, север, юг и восток Украины.

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