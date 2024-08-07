Повышение температуры ожидается в середине месяца.

В Украину идет новая волна сильной жары. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Что касается анонсированного вероятного возвращения сильной жары в Украину. Отмены нет, но есть уточнения... Сильная жара, по предварительным прогнозам, придет с 15-го августа и начнется несколько необычно - с западных областей", - сообщила эксперт по погоде.

Впоследствии, по ее данным, жара распространится на центр, север, юг и восток Украины.

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"Не знаю, как это повлияет на график подачи тока, однако готовиться стоит. Может, эти отремонтированные источники позволят лучше и надежнее продержаться во время жаркого периода", - добавила синоптик.

В Украину возвращается сильная жара - что известно

В Укргидрометцентре также говорят, что в Украине ожидается возвращение жары. Синоптик Наталья Птуха говорит, что новая волна жары не будет такой же интенсивной и столь же длительной, как была в июле, но до +30 и выше температура будет подниматься.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Киеве температура также повысится. "О +40 градусов не скажу, но все же к сильной жаре желательно быть готовым", - предупредила эксперт по погоде.

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