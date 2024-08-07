В Антарктиде фиксируют аномально высокую температуру.

Антарктиду захлестнула рекордная волна тепла. Об этом пишет The Watchers.

Как сообщается, температура поверхности в некоторых частях Антарктиды недавно поднялась почти на 30 °C выше нормы, вызвав то, что ученые называют антарктической "волной тепла". Эту температурную аномалию Эдвард Бланшар, атмосферный ученый из Вашингтонского университета, описывает как "почти рекордное или даже рекордное событие для региона".

Зимние температуры в Антарктиде в среднем составляют около -20 °C, а пики достигают от -70 °C до -80 °C. Однако несколько станций в Антарктиде недавно зафиксировали температуру на 20-30 °C выше нормы, что является одной из самых высоких положительных температурных аномалий на планете.

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"Тепловая волна на Антарктическом плато необычна скорее своей продолжительностью, чем интенсивностью, хотя некоторые значения примечательны", - говорит аналитик температуры в Антарктиде Стефано Ди Баттиста.

На станции Южного полюса был самый теплый июль с 2002 года, температура была примерно на 6,3 °C.

Причина этой волны тепла остается неясной, но ученые предполагают, что она может быть связана с атмосферными изменениями на высоте около 30 км над поверхностью в стратосфере. В этом году редкое событие внезапного стратосферного потепления над Антарктидой привело к повышению высотных температур и повлияло на нижнюю атмосферу.

Ослабленный полярный вихрь нарушил струйное течение, позволив холодному воздуху дрейфовать на север, что и привело к резкому повышению температуры вблизи Южного полюса.

Ожидается, что нарушение полярного вихря и необычное отрицательное Антарктическое колебание повлияют на Австралию, Новую Зеландию, Бразилию и другие страны Южного полушария. Многочисленные прогнозы указывают на приток холодного воздуха в Южную Америку, что принесет очень холодную погоду на юг Бразилии и потенциально вызовет дожди в обычно сухих районах.

В июле два дня подряд были самыми жаркими в истории. Речь идет о 21 и 22 июля, когда средняя температура воздуха на поверхности достигла +17,09° и +17,15° соответственно.

Ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023-й как самый жаркий год с начала ведения записей.

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