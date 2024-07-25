Повышение температуры в Украине будет кратковременным.

На выходных, 27 и 28 июля, в Украине станет жарче, однако это повышение температуры будет непродолжительным - с понедельника температура снова снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Суббота и воскресенье действительно будут жаркими, но, по новым данным, в понедельник температура воздуха снизится в большинстве областей Украины. О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет", - говорит она.

Сегодня же, по прогнозу Наталки Диденко, в западных областях пройдут дожди, грозы, а столбики термометров покажут +20...+25 градусов.

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На севере - без осадков, лишь на Житомирщине локальные грозовые дожди. Днем +24...+28 градусов. На востоке также будет сухо, солнечно, +27...+30 градусов. В центральных областях - без осадков, +26...+30 градусов, в Винницкой области +23...+25 градусов. В южной части дождь с грозой местами возможен только в Одесской области. В течение дня +28...+32 градуса.

В Киеве 25-го июля ожидается сухая погода с температурой воздуха около +27 градусов.

Жара возвращается в Украину - что известно

Ранее Наталка Диденко говорила, что в конце недели в Украину вернется жара. Температура повысится до +30...+34 градусов, а на юге страны раскалит до +34...+37 градусов. О возвращении жары говорят и в Укргидрометцентре.

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