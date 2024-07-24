В середине недели, 25 июля, в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях температура снизится до +20°...+23°. На остальной территории жары тоже не будет, только на юге и юго-востоке местами воздух прогреется до +30°...+32°. Дожди, местами с грозами, пройдут на западе, в некоторых южных и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
- В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, ливень.
- В Виннице завтра будет +18°...+24°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
- В Одессе 25 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +27°, гроза.
- В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
Приметы погоды 25 июля
Если над лесом туман, то будет дождь.