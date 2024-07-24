На западе Украины 25 июля температура снизится / фото УНИАН

В середине недели, 25 июля, в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях температура снизится до +20°...+23°. На остальной территории жары тоже не будет, только на юге и юго-востоке местами воздух прогреется до +30°...+32°. Дожди, местами с грозами, пройдут на западе, в некоторых южных и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
  • В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +18°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
  • В Одессе 25 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +27°, гроза.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
25 июля с запада в Украину придет похолодание / фото УНИАН

Приметы погоды 25 июля

Если над лесом туман, то будет дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: