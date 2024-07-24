Снижение температуры ожидается на западе страны

В середине недели, 25 июля, в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях температура снизится до +20°...+23°. На остальной территории жары тоже не будет, только на юге и юго-востоке местами воздух прогреется до +30°...+32°. Дожди, местами с грозами, пройдут на западе, в некоторых южных и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Тернополе 25 июля ночью будет +17°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +18°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 25 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

Приметы погоды 25 июля

Если над лесом туман, то будет дождь.

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