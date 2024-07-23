Повышаться температура в Украине начнет уже в ближайшие выходные.

Начиная с ближайших выходных, в Украину снова будет возвращаться тепло. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Уже снова будет меньше облачности. Но таких мощностей, скажем так, и таких высоких температур, как были перед этим, по расчетам, которые есть на сегодня, то мы их не ожидаем. То есть да, снова вернется, что будет около 30 градусов в большинстве областей... Но, опять же, это типичная температура для июля", - сказала Птуха.

Отвечая на вопрос, какими будут последние дни июля, синоптик отметила, что "с субботы, даже с воскресенья, можно сказать, - снова возвращаемся к более типичным летним температурам, до 30-к".

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"И где-то в этих пределах и будет удерживаться температура. Ну, возможно, там уже в последний день июля, вероятно, снова может быть незначительное снижение. Но это, опять же, не по всем областям. Например, по западу Украины", - отметила представительница Укргидрометцентра и добавила, что на юге температура может достигать и 34-х градусов.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика Диденко

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в Украине на части территории скоро изменится - в северных областях, по ее данным, 25 июля прогнозируется "кратковременное ощутимое похолодание". Но неделя в целом, по ее словам, в Украине будет без особых изменений.

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