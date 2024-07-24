Температура будет повышаться до +34...+37 градусов.

Совсем скоро в Украину повренеться жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Набирайте полные ведра комфортной температуры воздуха, потому что 28-29 июля снова жара вернется. Не такая, чтобы аж +40, однако снова будем хекать", - сообщила она.

В четверг-пятницу, по данным синоптика, будет преимущественно свежая замечательная синоптическая атмосфера (кроме значительной части юга и юго-востока), а в воскресенье-понедельник жара в Украину вернется. Температура в эти дни уже повысится до +30...+34 градусов.

Видео дня

Самой высокой температура воздуха, по данным Наталки Диденко, будет в южной части Украины, +34...+37 градусов.

"Вообще, в ближайшее время юг Украины стабильно удерживает, больше или меньше, жаркую сухую погоду", - резюмировала она.

В Украину возвращается жа ра - что известно

О повышении температуры в Украине говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, с субботы и воскресенья Украина возвращается к более типичным для лета температурам. Такая погода продлится до конца июля. Только в последний день месяца местами возможно некоторое незначительное похолодание, но оно будет в отдельных областях.

Вас также могут заинтересовать новости: