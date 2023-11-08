С сегодняшнего дня в Украине начнет снижаться температура, но со временем придет новый виток похолодания.

В Украину сегодня, 8 ноября, пришло похолодание. Первыми его ощущают жители западных, северных и центральных областей. Уже завтра оно распространится практически на всю территорию страны, а впоследствии придет еще более сильное похолодание. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

"Более серьезное снижение температуры воздуха предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября", - сказала синоптик.

По ее данным, начиная с этих дней температура по ночам в Украине будет снижаться до "нуля".

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Похолодание в Украине-прогноз

Отныне в Украину пришло похолодание. Сначала его почувствуют жители западных, северных и центральных областей, где столбики термометров покажут лишь +7°...+12°. На востоке и юге еще задержится теплая погода, однако и там с 9 ноября ожидается снижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, даже на юге в конце недели ожидается не выше +17°, а 20-градусное тепло в Украине уже вряд ли будет, прогнозирует синоптик Наталья Птуха.

Несмотря на это некоторые расчеты показывают, что температура в ноябре может превысить климатическую норму. "По крайней мере, мы видим, что первая декада уже выходит выше нормы", - сказала Птуха.

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