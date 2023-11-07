Буквально в нескольких областях останется сухая погода.

В среду, 8 ноября, в Украину нагрянет похолодание. Температура снизится в большинстве областей, кроме юга и юго-востока. Снижение температуры также будет сопровождаться дождями и ливнями. Сухая погода останется лишь на крайнем севере, крайнем востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +10°, дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +11°, сильный дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Тернополе 8 ноября ночью будет +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+10°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +7° днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, облачно с проясненями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +11°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+11°, дождь.

В Одессе 8 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +17°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +9°...+20°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°, дождь.

Приметы погоды 8 ноября

Если в этот день нет снега, то и Пасха будет теплой.

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