Ноябрь этого года может оказаться теплее нормы.

В этом году ноябрь в Украине может быть теплее нормы, однако 20-градусного тепла уже ждать не стоит. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"С теплом до +20 понемногу начинаем прощаться - все-таки, ноябрь уже. И так погода нас порадовала в течение этих осенних месяцев, когда температура часто превышала климатическую норму", - говорит синоптик.

По ее данным, некоторые расчеты показывают, что и ноябрь может превысить климатическую норму.

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"По крайней мере, мы видим, что первая декада уже выходит выше нормы. Но даже на юге в конце недели до +17. А +20 уже вряд ли будет", - резюмировала она.

Изменение погоды в Украине - стоит ли ждать снега

Уже завтра, 8 ноября, погода в Украине меняться. Благодаря циклону ожидаются дожди и похолодание в ряде областей.

По словам синоптика Натальи Птухи, 13-14 ноября уже ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов.

По прогнозам, снег или мокрый снег ожидается в ближайшее время только преимущественно в Карпатах. Ожидается, что на этой неделе в горах уже может образоваться снежный покров.

Остальную территорию Украины такие снежные полноценные циклоны еще будут обходить, однако после 15 ноября ситуация может измениться.

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