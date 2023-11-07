Атмосферные фронты принесут нам дожди и похолодание.

В среду, 8 ноября, погода в Украине изменится. Атмосферные фронты принесут нам дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег. В то же время в Украине будут наблюдаться температурные контрасты, ведь в ряде областей похолодает. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра к нам придет циклон и принесет с собой атмосферные фронты.

"Поэтому 8-го ноября в большинстве областей пройдут дожди, а кое-где даже сильные. Облачность увеличится, будет мокро, сонливо и серо", - говорит синоптик.

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Единственная часть, куда осадки не дойдут - юго-восток, Крым, Запорожье, Донецкая область.

"Температура воздуха завтра ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около +7...+12 градусов. Кстати, из-за похолодания в Карпатах завтра возможен мокрый снег!"- предупреждает Наталья Диденко.

По ее данным, на востоке похолодает только на Харьковщине, а на Донетчине и Луганщине еще будет тепло, +12...+16 градусов. Самой теплой предполагается погода в южной части, +16...+20, в Крыму и на юге Одесской области воздух разогреет до +20...+22 градусов.

"Вот такие завтра контрасты, от +7 до +22 градусов!"- обратила внимание синоптик.

В Киеве, по ее словам, среда также ожидается с дождем и похолоданием. Днем в столице будет всего +9 градусов.

В Украину идут циклоны - что известно

По данным Украинского гидрометцентра, 8 и 9 ноября Украину будет пересекать циклон. Это вызовет осадки и снижение температуры.

А в субботу с юго-запада к нам придет еще один циклон, более мощный.

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