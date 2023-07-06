Понижение температуры ожидается уже в скором времени.

Уже с завтрашнего дня, 7 июля, в Украине начнет холодать. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"7-8 июля дожди с грозами будут продолжаться периодически на западе, севере и в центре Украины, однако начнется милосердное снижение температуры воздуха - жара отступит", - говорит синоптик.

О том, что в ближайшие дни жара в Украине будет ослабевать, свидетельствует и прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

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По его данным, 8 июля, в большинстве областей, кроме юго-востока, ожидаются грозовые дожди, местами осадки будут сильными. Также ожидаются грозы, местами град. Ветер на Левобережье страны восточной четверти, на Правобережье северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +28...+33 °С, в западных и северных областях температура составит более комфортные +22...+27 °С.

В воскресенье, 9 июля, в западных и северных областях уже будет преимущественно без осадков. На остальной территории страны ожидается дождливая и неустойчивая погода. Ветер сменных направлений, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15...+20 °С, а днем по всей стране ожидается +27...+32 °С.

На сегодня, 6 июля, в большинстве областей Украины объявлен І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы.

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