На сегодня, 6 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня на западе, севере и в большинстве южных областей ожидаются грозы. В то же время непогода обойдет восток, юг и Днепропетровскую область.
"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды в указанных регионах объявили І уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня-прогноз на 6 июля
Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
В западных, северных, днем и в большинстве центральных областей кратковременные дожди, днем - грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.
Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с, во время грозы местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.
Температура днем составит 29-34°, в южных областях воздух прогреется до 37°, в западных и Житомирской областях будет свежее 23-28°, а в Карпатах 17-22°.
В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время гроз местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура по области днем будет на уровне 29-34°, а в Киеве столбики термометров покажут 30-32°.