Непогода обойдет стороной только восток, юг и частично центральную часть нашей страны.

На сегодня, 6 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня на западе, севере и в большинстве южных областей ожидаются грозы. В то же время непогода обойдет восток, юг и Днепропетровскую область.

"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды в указанных регионах объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня-прогноз на 6 июля

Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, северных, днем и в большинстве центральных областей кратковременные дожди, днем - грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с, во время грозы местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура днем составит 29-34°, в южных областях воздух прогреется до 37°, в западных и Житомирской областях будет свежее 23-28°, а в Карпатах 17-22°.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время гроз местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем будет на уровне 29-34°, а в Киеве столбики термометров покажут 30-32°.

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