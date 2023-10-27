В субботу в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.

В субботу, 28 октября, в некоторых областях Украины ожидаются незначительные дожди и сильный ветер, предупредила известная синоптик Наталка Диденко.

"28 октября в ночные и утренние часы пройдут дожди в большинстве областей Украины, а днем осадки (преимущественно незначительные) задержатся в северных областях и местами в западной части. На остальной территории - центр, восток, юг - осадков не предполагается", - отметила синоптик.

Погода 28 октября - ветер

По прогнозу Диденко, 28 октября в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер:

Видео дня

"До штормовых порывов, до 17-22 метров в секунду, иногда и сильнее, до 25 метров в секунду! Очень будьте осторожны завтра под старыми деревьями, крышами домов, билбордами, закрепите на открытых балконах и террасах неустойчивые предметы", - написала синоптик.

Погода 28 октября в Киеве

В Киеве также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 20 метров в секунду и больше, добавила Диденко.

Также синоптик прогнозирует в субботу в столице небольшой дождь, а температура воздуха, согласно ее прогнозу, прогреется до +14 градусов.

Как писал УНИАН, Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности на 28 октября. По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями.

Вас также могут заинтересовать новости: