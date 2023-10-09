Синоптики объявили на сегодня І уровень опасности.

На понедельник, 9 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня в большинстве областей будет бушевать сильный ветер.

"9 октября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода 9 октября-прогноз по Украине

Сегодня, по данным Украинского гидрометцентра, ожидается переменная облачность.

Днем на Закарпатье и Прикарпатье пройдут умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом). На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, скорость порывов, кроме западных областей, будет достигать 15-20м/с.

Температура днем составит 6-11° тепла, только в южной части воздух прогреется до 11-16°.

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