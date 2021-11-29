Непогода будет бушевать сегодня и ночью 30 ноября.

В ближайшее время в Азовском море и в некоторых портах ожидается мощный ветер. Высота волн достигнет 1,5-2 метров.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дециметров ", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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II уровень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на сегодня, 29 ноября, объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в Карпатском регионе сегодня ожидается значительный мокрый снег и дождь.

Также сегодня по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская