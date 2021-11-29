В течение всей недели в Украине ожидается много осадков.

В ближайшую неделю в Украине ожидается много осадков. По всей стране пройдут дожди, местами снег и мокрый снег. В начале недели заметно похолодает, в середине - небольшое потепление. Однако к воскресенью столбики термометров вновь ползут вниз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, 29 ноября, практически по всей стране будет пасмурно. Дожди пройдут в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Осадки также ожидаются на западе страны, во Львовской области - мокрый снег. В западных и северных областях будет +6°...+10°, на остальной территории - до +11°...+16°, а в Крыму - до +20°.

Ноябрь в Украине закончится большим похолоданием. 30 ноября в большинстве областей столбики термометров упадут до +1°...+5°. Лишь местами на Востоке и в крыму будет +6°...+12°. В южных областях ожидаются дожди, местами возможен мокрый снег.

Декабрь встретит украинцев холодной погодой и обилием осадков. Так, 1 декабря практически по всей стране ожидается +1°...+4°, лишь в Ивано-Франковской, Черновицкой и южных областях столбики термометров поднимутся до +5°...+8°. Осадки в виде снега или мокрого снега в этот день ожидаются везде, кроме крайнего юга, там - будут дожди.

В четверг, 2 декабря, в Украине заметно потеплеет. Практически по всей стране температура поднимется до +6°...+9°, а на юге, в Ивано-Франквоской и Черновицкой областях - до +9°...+11°. Небольшие дожди в этот день возможны лишь на севере и местами в западных областях.

Перед выходными в Украине еще больше потеплеет. В Центре, на Востоке и на Юге воздух прогреется до +9°...+14°. А вот на Севере и Западе похолодает до +2°...+7°. Вместе с похолоданием вернутся и осадки, местами ожидается снег и мокрый снег.

На выходных в Украину вновь нагрянут дожди и снег. Так, в субботу, 4 ноября, осадки затронут практически все Левобережье и юг страны. На западе и севере похолодает до 0°...+2°, в центральных областях - до +7°. Теплее всего будет на юге и востоке - до +8°...+11°, в Крыму - до +14°.

В воскресенье, 5 декабря, в Украине продолжится похолодание. Ночные морозы достигнут -2°...-7°, а днем в большинстве областей ожидается -3°...+1°, лишь на юго-востоке - до +3°...+7°, а в Крыму - до +11°.

Дожди, снег и мокрый снег в этот день ожидаются в восточных, южных и большинстве центральных областей.

Народный прогноз на неделю

29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день веют буйные ветры, то быть метелям до Николая зимнего (19 декабря).

30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы.

2 декабря - пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

3 декабря - Прокла. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге.

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

5 декабря - Прокопия. В этот день заглядывали в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская