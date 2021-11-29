Сегодня в Украине будет дождливо, ожидается сильный ветер и местами мокрый снег.

В Украине на сегодня, 29 ноября, объявлено штормовое предупреждение. По всей стране ожидается мощный ветер, местами - сильные дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Днем 29 ноября в восточных и центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь", - говорится в предупреждении.

Также сообщается, что сегодня по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 29 ноября

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем +9°, дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +3°.

В Луцке - пасмурно, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 29 ноября ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -3°, днем +4°, снег с дождем.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -2°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +8°, снег с дождем.

В Виннице будет -2°...+6°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+10°, дождь.

В Одессе 29 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +12°, сильный дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах температура воздуха составит -1°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.

В Днепре сегодня температура ночью будет +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+16°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская