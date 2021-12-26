По всей стране столбики термометров упадут ниже нуля, лишь в Крыму будет теплее.

После короткого потепления в Украину возвращаются морозы. Сегодня по всей стране столбики термометров упадут ниже нуля, лишь в Одесской области будет около 0°, а в Крыму воздух прогреется до +8°. Осадки в Виде снега ожидаются по всему юго-востоку страны, при этом на севере и северо-востоке ожидается ясная и солнечная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет температура от -2° до -5°. В Волынской и Ривненской областях будет ясно и безоблачно. На остальной территории - небольшая облачность. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет много солнца. При этом столбики термометров днем покажут -3°...-6°.

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Жителей центральных областей сегодня ждет небольшая облачность, в Черкассах и Полтаве - ясно. Дневная температура будет держаться на уровне -2°...-4°. В Днепропетровской области ожидается снег.

На востоке Украины сегодня заснежит в Донецкой и Луганской областях. В Харьковской вероятность осадков меньше, здесь будет преобладать ясная и безоблачная погода. Дневная температура будет от -1° до -4°.

На юге Украины сегодня будет пасмурно. Во всех областях ожидается снег, а в Крыму дождь, так как воздух на полуострове прогреется до +8°. На остальной территории будет 0°...-3°.

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