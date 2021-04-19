В течение дня периодически будет выглядывать солнце.

Во вторник, 20 апреля в столице ожидается небольшая облачность, утром возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеУкраину с новой силой зальют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +4°.

Практически весь день будет облачно с прояснениями, около 09:00 утра возможен небольшой дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Народные приметы 20 апреля

20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак