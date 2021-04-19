Во вторник, 20 апреля в столице ожидается небольшая облачность, утром возможен дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +4°.
Практически весь день будет облачно с прояснениями, около 09:00 утра возможен небольшой дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Народные приметы 20 апреля
20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.
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