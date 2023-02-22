По данным Натальи Диденко, ожидается умеренная температура и периодические осадки.

Начало весны в Украине будет с умеренной температурой. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее прогнозу, в первые дни марта также ожидаются периодические осадки, а погоду может испортить порывистый ветер.

"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и порой порывистым ветром", - сказала она.

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Прогноз на весну 2023

В этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, но не обойдется без аномалий. В частности, по словам климатолога Веры Балабух, средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса.

В свою очередь народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что весна в Украине начнется с потепления. Температура в начале марта ожидается в пределах +9...+11, а на западе - до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца больше.

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