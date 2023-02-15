Народный синоптик дал прогноз на март и апрель.

Зима в Украине завершится относительно теплой погодой, а весна начнется с потепления. Об этом в комментарии Радио Трек рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, говорит народный синоптик. По его данным, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

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"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше облаков, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - рассказал Щедрин.

По его данным, в начале апреля в Украину придет похолодание. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы. Но уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.

"Температура все чаще будет на уровне +15...+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - спрогнозировал народный синоптик.

Какой будет весна в Украине?

По данным Укргидрометцентра, ожидать прихода очень ранней весны в Украине не стоит. "Сейчас у нас февраль довольно интенсивный в том плане, что температура снижается, морозы возвращаются. Поэтому ожидать очень раннюю весну, по крайней мере сейчас, на данный момент, не стоит", - сказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля на биостанции в Гайдарах Харьковской области сурок Тимка "дал прогноз", что в этом году весеннее тепло в Украину придет не раньше середины марта.

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