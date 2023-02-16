В этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, но не обойдется без аномалий.

В Украине ожидается ранняя и теплая весна, местами с аномальными температурами. Об этом рассказала климатолог Вера Балабух, передает Укргидрометцентр.

"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С", - спрогнозировала она.

По данным специалиста, такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха.

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"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", - добавила Балабух.

Однако, по ее данным, в Украине возможны затоки арктического воздуха с севера, запада и востока, которые приведут к неустойчивой погоде, особенно в первой половине весны.

Какой будет весна в Украине?

О теплой и ранней весне говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. По его данным, в марте нас ждет теплая погода с большим количеством солнца, а в апреле нагрянет похолодание и первые весенние ливни. Но уже со второй декады апреля по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.

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