"Зима не заканчивается": синоптик рассказал, когда морозы пойдут на спад

06:26, 17 января 2021
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Потепление наступит после 20-х чисел января.

Какой будет погода в ближайшие дни / Фото ua.depositphotos.com
Какой будет погода в ближайшие дни / Фото ua.depositphotos.com

До 20-21 января в Украине сохранится морозная погода, после чего потеплеет примерно до нуля градусов.

Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире канала "Украина 24".

"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно", - отметил он.

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По словам синоптика, "зима не заканчивается, только ее середина".

"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас все СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было или было раз в 100 лет. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован

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