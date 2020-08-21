В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на следующую неделю

16:06, 21 августа 2020
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Похолодание начнется со вторника.

На следующей неделе жара в Украине спадет / galleryua.com, viktort
На следующей неделе жара в Украине спадет / galleryua.com, viktort

Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 24 августа почти по всей стране температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает. 

Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, в большинстве регионов Украины будет жарко и солнечно, температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Прохладную погоду и дожди синоптики обещают только жителям западных областей.

В течение 25-30 августа жара будет сохраняться только в южных и восточных регионах, там температура стабильно будет подниматься выше +30 градусов. В остальных регионах температура днем будет в пределах +21…+28 градусов. Осадков в эти дни в Украине не ожидается.

По предварительному прогнозу, похолодает в Украине с 1 сентября. Исключением станут юг и восток страны - там жара будет держаться до 8 сентября. 

Погода в Украине

На День независимости, 24 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода. Прохладно и дождливо будет только в западных областях. 

На выходных 22-23 августа по всей Украине ожидается теплая погода. В субботу в южных регионах пройдут дожди, в воскресенье осадки ожидаются в западных областях страны. 

В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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