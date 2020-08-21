В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на следующую неделю
Похолодание начнется со вторника.
Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 24 августа почти по всей стране температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, в большинстве регионов Украины будет жарко и солнечно, температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Прохладную погоду и дожди синоптики обещают только жителям западных областей.
В течение 25-30 августа жара будет сохраняться только в южных и восточных регионах, там температура стабильно будет подниматься выше +30 градусов. В остальных регионах температура днем будет в пределах +21…+28 градусов. Осадков в эти дни в Украине не ожидается.
По предварительному прогнозу, похолодает в Украине с 1 сентября. Исключением станут юг и восток страны - там жара будет держаться до 8 сентября.
Погода в Украине
На День независимости, 24 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода. Прохладно и дождливо будет только в западных областях.
На выходных 22-23 августа по всей Украине ожидается теплая погода. В субботу в южных регионах пройдут дожди, в воскресенье осадки ожидаются в западных областях страны.
В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
- Винница+28°... +16°
- Днепр+33°... +17°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +12°
- Киев+29°... +16°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+33°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+34°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +16°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+28°... +14°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+27°... +11°
- Черновцы+28°... +16°