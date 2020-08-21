Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

В субботу дожди пройдут в южных регионах.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +16°...+28°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +16°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, +16°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +28°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье +18°...+28°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +12°...+27°, переменная облачность.

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+28°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН

Прогноз на 23 августа / УНИАН

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+28°. В воскресенье +15°...+29°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +27°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +28°. В воскресенье +9°...+29°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +17°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +27°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +15°…+25°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +13° …+27°.

Погода в Украине

В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных областях местами пройдут сильные дожди.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.