Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
В субботу дожди пройдут в южных регионах.
На выходных в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +16°...+28°.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа
Во Львове в субботу без осадков, ночью +16°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, +16°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +28°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье +18°...+28°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +12°...+27°, переменная облачность.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+28°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+28°. В воскресенье +15°...+29°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +27°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +28°. В воскресенье +9°...+29°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +17°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +27°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +15°…+25°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +13° …+27°.
Погода в Украине
В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных областях местами пройдут сильные дожди.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
- Винница+28°... +15°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+28°... +12°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+33°... +16°
- Луганск+32°... +16°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+32°... +14°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +13°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+27°... +16°