Синоптики рассказали, какой будет погода на День независимости Украины

В большинстве регионов ожидается теплая погода.

На День независимости в Украине будет тепло / фото УНИАН

Уже в понедельник, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости. УНИАН узнал, в каких регионах этот день будет жарким и солнечным, а в каких - хмурым и дождливым.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, на востоке Украины без осадков, температура до +29 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +31 градуса.

На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура днем до +21...+24 градусов.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов.

Прогноз погоды на День независимости / УНИАН

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