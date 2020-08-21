Синоптики рассказали, какой будет погода на День независимости Украины
В большинстве регионов ожидается теплая погода.
Уже в понедельник, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости. УНИАН узнал, в каких регионах этот день будет жарким и солнечным, а в каких - хмурым и дождливым.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, на востоке Украины без осадков, температура до +29 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +31 градуса.
На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура днем до +21...+24 градусов.
В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов.
Погода в Украине
- На выходных 22-23 августа по всей Украине ожидется теплая погода. В субботу в южных регионах пройдут дожди, в воскресенье осадки ожидаются в западных областях страны.
- В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
- Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +16°
- Днепр+33°... +17°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +12°
- Киев+29°... +16°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+33°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +16°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +14°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+27°... +11°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
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