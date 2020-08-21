Синоптики рассказали, какой будет погода на День независимости Украины

14:05, 21 августа 2020
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В большинстве регионов ожидается теплая погода.

На День независимости в Украине будет тепло / фото УНИАН
На День независимости в Украине будет тепло / фото УНИАН

Уже в понедельник, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости. УНИАН узнал, в каких регионах этот день будет жарким и солнечным, а в каких - хмурым и дождливым.

Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, на востоке Украины без осадков, температура до +29 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +31 градуса.

На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура днем до +21...+24 градусов.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов.

Прогноз погоды на День независимости / УНИАН
Прогноз погоды на День независимости / УНИАН

Погода в Украине

  • На выходных 22-23 августа по всей Украине ожидется теплая погода. В субботу в южных регионах пройдут дожди, в воскресенье осадки ожидаются в западных областях страны. 
  • В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
  • Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами. 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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