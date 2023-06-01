На выходных похолодание охватит значительную часть Украины.

Июнь в Украине начнется с того, что атмосферный фронт принесет более серьезные дожди и похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами, временем ливневого характера, по ее данным, начнутся с пятницы, 2 июня.

"Будут проходить осадки вместе с фронтом, разумеется. Сначала на западе Украины, в течение дня и до вечера - на севере и в большинстве центральных областей. Однако юг, Днепропетровщина, Полтавщина, Кропивницкий с районами и восточные области - без осадков. Разве в Приазовье - локальный дождь. Температура воздуха будет высокой, +23...+28 градусов", – пишет синоптик.

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Диденко отмечает, что завтра немного похолодает на Волыни и Ривненщине, а на выходных (3-4 июня) похолодание охватит значительную часть Украины. В столице будет дождливо, но не долго.

"В Киеве 2-го июня в течение дня до +27 градусов, дожди с грозой предполагаются вечером в пятницу. В субботу-воскресенье в столице снизится температура воздуха, без существенных осадков", – отмечает синоптик.

Погода в Украине в первые дни лета - прогнозы

Украинский гидрометцентр предупреждал, что со 2 июня к Украине приблизится новый атмосферный фронт, который станет причиной осадков.

Погода УНИАН также информировала, что первые дни лета принесут в Украину грозы и похолодание до +18°...+20°.

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